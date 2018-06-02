70 ألف طالب يبدأون غداً امتحانات الثانوية العامة فى 168 لجنة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة.

وقال إنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين نقل أوراق الأسئلة والأجوبة من مراكز التوزيع إلى اللجان والعكس.

كما تم تشكيل غرفة عمليات على تواصل دائم مع الغرفة المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الدالى أنه تمت مراجعة توافر وسائل الراحة للطلاب أثناء عقد الامتحانات لافتاً إلى أن الجيزة تضم 168 لجنة بها 70 ألف و155 طالب وطالبة وتم إصدار تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بحظر تواجد أية باعة جائلين او إشغالات بمحيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة.

وقالت الهام ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تمت مراجعة أماكن الاستراحة للملاحظين والمراقبين وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة للاثاثات داخل المدارس التى تجرى بها الامتحانات ومراجعة دورات المياه والتشديد على توافر الرعاية الصحية.