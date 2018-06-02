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50 صورة ترصد إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى

السبت، 02 يونيو 2018 11:12 ص
50 صورة ترصد إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم
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ننشر 50 صورة، ترصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الرئاسية الأولى، بداية من المشروعات القومية التى قام الرئيس بافتتاحها مثل قناة السويس الجديدة، وبعض المشروعات التى تم الانتهاء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية.

 

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، وفق المادة 144 من الدستور.

 

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قاعة مجلس النواب، حيث بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية.
 

ويشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018.

 

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

اضافة صور هضبة الجلالة2-2-2018 (15)
الرئيس السيسى

 

افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية 15-1-2018 (17)
افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية

 

افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية 15-1-2018 (22)
افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية

 

افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية 15-1-2018 (23)
افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية

 

افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان 8-1-2018 (1)
افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان

 

افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان 8-1-2018 (7)
افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان

 

الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد 31-1-2018 (1)
الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد

 

الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد 31-1-2018 (2)
الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد

 

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد
الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد

 

 

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد
الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد

 

 

السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة 11-5-2018 (1)
السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة 11-5-2018 (2)
السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة 11-5-2018 (3)
السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة فجر اليوم2-2-2018 (3)
السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة 

 

السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة فجر اليوم2-2-2018 (6)
السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة

 

السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة فجر اليوم2-2-2018 (12)
السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة 

 

السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة 28-4-2017 (1)
السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة
 

 

السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة 28-4-2017 (2)
السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة
 

 

السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة 28-4-2017 (3)
السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة
 
تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى 24-3-2018 (1)
تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى

 

تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى 24-3-2018 (4)
تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى

 

تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى 24-3-2018 (6)
تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى

 

صور افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي12-1-2018 (1)
افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

 

صور افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي12-1-2018 (2)
افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

 

صور افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي12-1-2018 (3)
 افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

 

صور افتتاح المدينة السمكية فى غليون18-11-2017 (4)
افتتاح المدينة السمكية فى غليون

 

صور افتتاح المدينة السمكية فى غليون18-11-2017 (5)
افتتاح المدينة السمكية فى غليون

 

صور افتتاح المدينة السمكية فى غليون18-11-2017 (6)
افتتاح المدينة السمكية فى غليون

 

صور زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة11-10-2017 (10)
زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

 

صور زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة11-10-2017 (13)
 زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

 

صور زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة11-10-2017 (16)
زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

 

صور زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة11-10-2017 (17)
زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

 

قاعدة محمد نجيب 22-7-2017 (1)
قاعدة محمد نجيب

 

قاعدة محمد نجيب 22-7-2017 (2)
قاعدة محمد نجيب
 
احتفالية البدء فى اول انتاج حقول الغاز الطبيعى بغرب الدلتا 10-5-2017 (4)
احتفالية البدء فى اول انتاج حقول الغاز الطبيعى بغرب الدلتا 

احتفالية البدء فى اول انتاج حقول الغاز الطبيعى بغرب الدلتا 10-5-2017 (6)
احتفالية البدء فى اول انتاج حقول الغاز الطبيعى بغرب الدلتا 

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

السيسى بالزى العسكرى فى افتتاح قناة السويس على المحروسة فرنسيه (3)
السيسى بالزى العسكرى فى افتتاح قناة السويس

السيسى بالزى العسكرى فى افتتاح قناة السويس على المحروسة فرنسيه (5)
السيسى بالزى العسكرى فى افتتاح قناة السويس

السيسى يكرم المنتخب الوطنى لكرة القدم‎9-10-2017 (4)
السيسى يكرم المنتخب الوطنى لكرة القدم

السيسى يكرم المنتخب الوطنى لكرة القدم‎9-10-2017 (5)
السيسى يكرم المنتخب الوطنى لكرة القدم

تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده 2-3-2018 (23)
تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده

تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده 2-3-2018 (24)
تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده

تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده 2-3-2018 (27)
تدشين الرئيس لميدينه العالمين الجديده

زيارة الرئي لقنا وافتتاح بعض المشروعات 14-5-2017 (7)
زيارة السيد الرئيس    

زيارة الرئي لقنا وافتتاح بعض المشروعات 14-5-2017 (14)
افتتاح بعض المشروعات

كلمة السيسي في احتفالات القناة6-8-2015
كلمة السيسي في احتفالات القناة

مشاركة السيد الرئيس في الاحتفال بيوم الشباب9-1-2016 (6)
مشاركة السيد الرئيس في الاحتفال بيوم الشباب

مشاركة السيد الرئيس في الاحتفال بيوم الشباب9-1-2016 (10)
مشاركة السيد الرئيس في الاحتفال بيوم الشباب

 


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