50 صورة ترصد إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى

كتب محمد عبد العظيم

ننشر 50 صورة، ترصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الرئاسية الأولى، بداية من المشروعات القومية التى قام الرئيس بافتتاحها مثل قناة السويس الجديدة، وبعض المشروعات التى تم الانتهاء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، وفق المادة 144 من الدستور.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قاعة مجلس النواب، حيث بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية.

ويشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018.

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



الرئيس السيسى



افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية



افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية



افتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية



افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان



افتتاح الرئيس لمشروعات بالعاشر من رمضان



الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد



الرئيس السيسي فى افتتاح حقل غاز ظهر فى بورسعيد



الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد





الرئيس يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد





السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة



السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة



السيد الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة



السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة



السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة



السيد الرئيس يتفقد مشروع هضبة الجلالة



السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة



السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة



السيد الرئيس يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة



تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى



تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى



تفقد الرئيس لمعرض البحث العلمى



افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي



افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي



افتتاح السيد الرئيس لأعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي



افتتاح المدينة السمكية فى غليون



افتتاح المدينة السمكية فى غليون



افتتاح المدينة السمكية فى غليون



زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة



زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة



زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة



زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة



قاعدة محمد نجيب



قاعدة محمد نجيب