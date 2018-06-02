3 مليارات جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مايو

كتب - أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2018 عن 7659 سيارة ركوب "ملاكى" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 803 مليونا و 829 ألفا و 51 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 280 مليونا و 722 ألفا و 50 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 341 مليونا و 667 ألف و 125 جنيها فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها.

وبذلك يكون إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال مايو 2018 نحو 698 مليون و204 ألف و 772 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 519 مليونا و 57 ألفا و 824 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 624 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 509 مليونا و 128 ألف و 78 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 18 مليون و 174 ألف و 521 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 73 مليونا و 827 ألف و 727 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 92 مليون وألفين و 248 جنيها.

فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 52 مليونا و 362 ألف و 527 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 700 مليونا و 986 ألفا و 543 جنيها

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونا و 436 ألف و 789 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 58 مليونا و 178 ألف و 965 جنيها، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 77 مليون و 615 ألف و 754 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 22 مليونا و 643 ألف و 21 جنيها.

وخلال شهر مايو 2018 أيضا تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو لعام 2018 حوالى 3 مليار و 13 مليون و 943 ألفا و 672 جنيه

بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية محصلة عنها بمبلغ 318 مليونا و 333 ألف 360 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 473 مليونا و 673 ألف و 817 جنيها وإجمالى رسم التنمية 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها وإجمالى الرسوم والغرامات الأخرى 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2018 حوالى مليار 56 مليون و 75 ألف و 71 جنيه.

وفى الوقت نفسه يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر مايو 2018 حوالى 594 مليون و 63 ألف و 372 جنيه