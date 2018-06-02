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1900 معتمر يغادرون مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة

السبت، 02 يونيو 2018 11:05 م
1900 معتمر يغادرون مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة معتمرون - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، مغادرة 18 رحلة لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة.
 
وقالت مصادر بالمطار، إن الصالة الموسمية، استقبلت على مدار اليوم، 17 رحلة وصول، من الأراضى المقدسة، بالاضافة إلى مغادرة 19 رحلة آخرين لمصر للطيران، لنقل 1900 معتمر إلى جدة والمدينة.
 
كانت الشركة القابضة مصر للطيران، أتمت كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، وقالت إنه من المخطط هذا العام أن تسير إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.
 
 
 
 

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