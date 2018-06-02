14 يوليو.. الحكم فى طعن توفيق عكاشة على حبسه عام لتزوير شهادة الدكتوراه

كتب محمد محسوب - هدى أبو بكر

حجزت محكمة جنح النقض نظر الطعن المقدم من توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، لجلسة 14 يوليو للحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزورشهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غيرمعتمدة، وغير موجودة فى مصر وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.