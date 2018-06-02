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السبت، 02 يونيو 2018 07:21 م
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1000 شخص يشاركون فى إخماد حرائق الغابات بالصين

السبت، 02 يونيو 2018 05:55 م
1000 شخص يشاركون فى إخماد حرائق الغابات بالصين حرائق غابات - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات المحلية فى الصين، اليوم السبت، إن قرابة 1000 من أفراد الشرطة المسلحة والإطفاء حُشدوا لإخماد حرائق الغابات فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فى شمال الصين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن حريقا اندلع فى العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلى بغابة بدائية فى ناحية جبال هينجقان الشمالية الكبرى فى المنطقة، وشب حريق آخر بمحمية طبيعية وطنية فى الخامسة مساء تقريبا.

وبحسب سلطات الإطفاء المحلية ، فإن درجات الحرارة المرتفعة وحالة المناخ حاليا تزيد مخاطر حرائق الغابات بجبال هينجقان الكبرى، وهناك أكثر من 2000 من رجال شرطة الغابات فى حالة استعداد لمواجهة أى خطر للحرائق.

 

 

 


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