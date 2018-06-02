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وول ستريت جورنال: قمة محتملة بين ترامب وبوتين

السبت، 02 يونيو 2018 02:49 م
وول ستريت جورنال: قمة محتملة بين ترامب وبوتين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يخطط لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى لقاء يجمع واحدة من أكثر العلاقات السياسية غموضا على الساحة الدولية، ذلك بحسب أشخاص على إطلاع  بالخطط.

 

وقال مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية، الجمعة، أن جون هانتسمان، السفير الأمريكى لدى موسكو، كان فى واشنطن للمساعدة فى إعداد اللقاء بين ترامب وبوتين. وأشار المسئول إلى أن الخطط لا تزال فى أولها حيث لم تتفق البلدين بعد على معاد ومكان اللقاء. وأضاف "هذا مشروع مستمر للسفير هانتسمان، يعود إلى أشهر، للتحضير للقاء رسمى بين بوتين وترامب".

 

وأى لقاء بين الرئيسين من المتوقع أن يشمل مناقشات بشأن روسيا وأوكرانيا والسيطرة على الأسلحة النووية. غير أنه بحسب أشخاص على إطلاع فإن القمة المقترحة تهدف لحل الخلافات طويلة المدى. وستكون القمة هى اللقاء الثالث بين بوتين وترامب، الذين ألتقيا على هامش لقاءات دولية فى 2017، أحدهما خلال قمة العشرين فى ألمانيا يوليو الماضى وخلال قمة فيتنام فى نوفمبر.

 

 

 


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