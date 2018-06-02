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وليد المعلم: على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة تنف بجنوب سوريا

السبت، 02 يونيو 2018 12:47 م
وليد المعلم: على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة تنف بجنوب سوريا وليد المعلم
رويترز
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قال  وزير الخارجية السورى وليد المعلم، اليوم السبت، إن على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة تنف فى جنوب سوريا.

وقال المعلم إن الجيش أسقط منشورات على مناطق المسلحين فى جنوب سوريا وحث المسلحين على تسليم أسلحتهم أو الرحيل، مشيرا إلى أن دمشق لم تنخرط حتى الآن فى أى مفاوضات مرتبطة بالجبهة الجنوبية.

من جانبها نقلت صحيفة شرق الإيرانية عن على شمخانى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى قوله، اليوم السبت، إن إيران ليس لديها مستشارين عسكريين فى جنوب سوريا مضيفا أن طهران تدعم الجهود الروسية لجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السورى.وقال للصحيفة "قلنا من قبل انه ليس هناك وجود لمستشارين عسكريين إيرانيين فى جنوب سوريا ولم نشارك فى عمليات فى الآونة الأخيرة".

وأضاف "ندعم بشدة الجهود الروسية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود السورية الأردنية وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السورى".

وبعد الأنباء عن صفقة إسرائيلية روسية، تتناول الوجود الإيرانى جنوب سوريا، وعلى الرغم من نفى كل من إسرائيل وإيران على السواء الموضوع، فجرت روسيا مفاجأة الجمعة.


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