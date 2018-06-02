video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد من المعارضة بدمشق يزور الأكراد فى شمال سوريا

السبت، 02 يونيو 2018 04:34 م
وفد من المعارضة بدمشق يزور الأكراد فى شمال سوريا الرئيس السورى بشار الأسد
أ ف ب
إضافة تعليق

بدأ وفد من المعارضة السورية المقربة من دمشق، الجمعة، زيارة إلى مدينة القامشلى ذات الغالبية الكردية فى شمال شرق البلاد تأتى عقب تصريحات للرئيس بشار الأسد هدد فيها باستخدام القوة لاستعادة مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويلتقى الوفد خلال زيارته النادرة والتى تستمر أياماً مع مسئولين أكراد من تيارات عدة.

وقال مسئول كردى - فضل عدم الكشف عن اسمه - لوكالة فرانس برس، "هذه الزيارة بالطبع بالتشاور مع النظام السورى، ومحاولة للتوصل إلى مكسب سياسى فى المنطقة بعدم اعطاء التحالف الدولى الشرعية لوجوده فى الشمال السورى"، مضيفاً "الوفد يحاول لعب دور الوسيط بين الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية من جهة والنظام السورى من جهة ثانية"، وتأتى الزيارة عقب تصريحات للأسد، الخميس، وضع فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولى بقيادة واشنطن أمام خيارين: المفاوضات و"إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم".

وتعترف دمشق ببعض الأحزاب التى تعدها "وطنية" وتشكل غالبيتها بعد العام 2012، وتقدم تلك الأحزاب نفسها كمعارضة، إلا أن أطياف المعارضة فى الخارج تعدها مجرد امتداد للنظام، واعتبرت عضو الوفد ميس كريدية من "الجبهة السورية الديمقراطية"، أحد أحزاب الداخل المقبولة من دمشق، أن "من حسن حظنا أن الزيارة نضجت بالتزامن مع هذه التصريحات لأنه لا بد من البناء على ورقة سياسية، وهذه التصريحات، ويجب أن تُفهم بأنها دفع باتجاه عملية سياسية"، وأضافت "أعتقد أن الرئيس الأسد فتح بوابة المفاوضات وان كان فى لغة تهديدية لم يكن مُستهدف فيها السوريين بل لغة مستهدف فيها الأمريكيين والتدخلات الخارجية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية ردا على تصريحات بشار الأسد: الحل العسكرى لا يوصل لنتيجة

الرئيس السورى بشار الاسد فى حوار المكاشفة.. استخدام القوة أمر حتمى ضد "سوريا الديموقراطية"..الأسلحة الكيماوية رواية أمريكية ملفقة.. شخص مثل "ترامب" لا يحرك أى مشاعر بالنسبة لى..ولن نترك منطقة سورية خارج سيطرتنا

بشار الأسد فى حوار مع روسيا اليوم.. غدا

اخبار عربية

المعارضة السورية

الحكومة السورية

قوات سوريا الديمقراطية

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة