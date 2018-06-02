وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

أصدر خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم 49 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاثة أعوام، بمناسبة انتهاء الدورة الحالية للمجلس السابق.

وشمل القرار التجديد للدكتور أحمد مصطفى رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وتغيير تشكيل المجلس بعد تقليص عدد الأعضاء من 9 إلى 7 أعضاء بينهم 5 أعضاء جدد، لينخفض بذلك متوسط الأعمار بمجلس الإدارة من السبعينات والستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى الدكتور أحمد مصطفى رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، ومحمد هشام أبو موسى عضو غير متفرغ وكيل محافظ البنك المركزى لشؤون الرقابة والمخاطر الكلية، وخالد محمود خليل عضو غير متفرغ (مدير وشريك بشركة محلتكس)، وعصام عبد الوهاب عبده عضو غير متفرغ (مدير عام الاستثمار فى الأوراق المالية ببنك الاستثمار القومى)، ومارى لويس بشارة عضو غير متفرغ (نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة ومارى لوى للأزياء)، وأحمس محمود ربيع عضو غير متفرغ (نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى)، والسيد عبد الفتاح إبراهيم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، إلى بذل أقصى الجهد والعمل على تحقيق تغيير شامل وجذرى لتحسين أداء الشركات التابعة، كما تقدم بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل متمنيا لهم التوفيق.