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وزير النقل و"مميش" يعلنان غدًا المخطط العام الجديد للموانئ المصرية

السبت، 02 يونيو 2018 05:00 ص
وزير النقل و"مميش" يعلنان غدًا المخطط العام الجديد للموانئ المصرية الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يعلن غدا الأحد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس هيئة قناة السويس، المخطط العام الجديد للموانئ البحرية المصرية، بما يحقق التكامل بين الموانئ التابعة لوزارة النقل والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعقد عرفات ومميش، مؤتمرا صحفيا غدا بمقر وزارة النقل فى حضور قيادات قطاع النقل البحرى فى مصر، لعرض تفاصيل المخطط العام الذى تم الانتهاء من إعداده والهدف منه وأبرز المشروعات المستهدف تنفيذها بالموانئ البحرية الفترة القادمة.

 

 


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هشام عرفات

الموانى البحرية

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