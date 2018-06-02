وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردنى أوضاع العمالة المصرية

كتب محمود راغب

بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال لقائه سمير سعيد مراد وزير العمل الأردنى ورئيس أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولى، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف وتستمر 8 يونيو الجارى، على هامش أعمالها، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعى بالبلاد.

وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، ومن جانبه اتفق "سعفان" على ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصرى مخالف فى الأردن، طالبا فتح مهلة جديدة لتصويب أوضاع العمالة المصرية .

وقال الوزير الأردني : إن سفير مصر في الأردن طارق عادل، والمستشار العمالي علي اتصال دائم مع وزارة العمل الأردنية لحل جميع الإشكاليات التي تواجه قطاعات العمالة المصرية المقيمة في البلاد، وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، مؤكدا أن هناك تجاوبا مع السلطات السفارة المصرية في هذا الخصوص.