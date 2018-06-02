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وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الجديدة

السبت، 02 يونيو 2018 01:41 م
وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الجديدة كلمة الرئيس فى البرلمان بعد أداء اليمين
(أ ش أ)
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هنأ الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية.

وقال وزير الزراعة - فى بيان اليوم السبت - إنه بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن جموع مزارعى مصر والعاملين بالقطاع الزراعى، يتقدمون بخالص التهانى إلى سيادته بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ودعا وزير الزراعة، الله عز وجل بأن يوفق الرئيس فى استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء والأمن والأمان، بما يساهم فى النهوض بوطننا الغالى مصر، ورفعة شأنه.

 


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