وزير الداخلية الإيطالى يتوعد بطرد 500 ألف مهاجر غير شرعى

روما (أ ش أ)

توعد وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى اليوم السبت، بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد .

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن سالفينى - الذى أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية مع باقى أعضاء تشكيلة حكومة التحالف الثنائى (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) - قوله إن " قضية المهاجرين غير الشرعيين ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن سالفينى قام بحملة من أجل ترحيل حوالى 500 ألف مهاجر غير شرعى فى إيطاليا .

وكان سالفينى قد أكد أمس أن إيطاليا سوف تتخذ نهجا أكثر صرامة فى ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن " أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة للأشخاص الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام وسيتم إرسالهم إلى أوطانهم ".