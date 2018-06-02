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وزير الداخلية الإيطالى يتوعد بطرد 500 ألف مهاجر غير شرعى

السبت، 02 يونيو 2018 09:04 ص
وزير الداخلية الإيطالى يتوعد بطرد 500 ألف مهاجر غير شرعى مهاجرين ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
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توعد وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى اليوم السبت، بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد .

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن سالفينى - الذى أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية مع باقى أعضاء تشكيلة حكومة التحالف الثنائى (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) - قوله إن " قضية المهاجرين غير الشرعيين ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن سالفينى قام بحملة من أجل ترحيل حوالى 500 ألف مهاجر غير شرعى فى إيطاليا .

وكان سالفينى قد أكد أمس أن إيطاليا سوف تتخذ نهجا أكثر صرامة فى ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن " أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة للأشخاص الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام وسيتم إرسالهم إلى أوطانهم ".

 


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