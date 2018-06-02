وزير الداخلية الإيطالى يتوعد بطرد 500 ألف مهاجر غير شرعى

توعد وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى اليوم السبت، بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد .
ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن سالفينى - الذى أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية مع باقى أعضاء تشكيلة حكومة التحالف الثنائى (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) - قوله إن " قضية المهاجرين غير الشرعيين ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن سالفينى قام بحملة من أجل ترحيل حوالى 500 ألف مهاجر غير شرعى فى إيطاليا .
وكان سالفينى قد أكد أمس أن إيطاليا سوف تتخذ نهجا أكثر صرامة فى ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن " أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة للأشخاص الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام وسيتم إرسالهم إلى أوطانهم ".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة