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برئاسة كريم غبور..

وزير التجارة يقرر إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى المغربى

السبت، 02 يونيو 2018 11:50 ص
وزير التجارة يقرر إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى المغربى المهندس طارق قابيل وزير التجارة
كتب- إسلام سعيد
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أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى المغربى لمدة 3 سنوات، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية برئاسة المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV لصناعة وسائل النقل وعضوية كل من المهندس حسام عبد العزيز شركة أوتو كول للسيارات، والدكتور أحمد عبد الوهاب شركة المصرية الألمانية للسيارات أجا، والمهندس هانى برزى شركة إيدتيا للصناعات الغذائية.

 

كما ضم التشكيل ماجدة جريش شركة جريش للزجاج، محمد فاروق شركة موبيكا للأثاث، وأسامة جنيدى شركة أى سى للتجارة والمقاولات، والدكتور كمال الدسوقى الشركة العالمية للصوف الصخرى ( روكال )، وليد الحناوى الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس) وسمير حنا شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية.

 

هذا بالإضافة إلى المهندس حسن نوح شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب عز الدخيلة، والمهندس اشرف بكرى شركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، والدكتور وليد جمال الدين شركة مودرن لمواد العزل، والمهندس محمد مرزوق شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع، عمر الدماطى شركة دومتى للصناعات الغذائية.

 

وقد نصت المادة الثانية للقرار أن يرفع رئيس الجانب المصرى فى المجلس تقريراً نصف سنويا بصفة دورية متضمنا الأنشطة التى قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التى يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك  وتنمية المصالح المتبادلة بين مصر والمغرب

 

وقال الوزير فى بيان له اليوم السبت، إن إعادة تشكيل  الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى المغربى يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمغرب والتى تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شمال افريقيا .

 

وأشار قابيل إلى أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص فى المغرب لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر فى مختلف القطاعات وهو الأمر الذى سيسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين  إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والمغربى على حد سواء.

 

 

 

 

 


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