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السبت، 02 يونيو 2018 08:09 ص
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وزير التجارة الأمريكى يصل بكين لاستئناف المحادثات التجارية

السبت، 02 يونيو 2018 08:00 ص
وزير التجارة الأمريكى يصل بكين لاستئناف المحادثات التجارية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بكين (أ ف ب)
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وصل وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس السبت، إلى بكين لخوض محادثات جديدة مع الصين من أجل نزع فتيل التوتر التجارى بين العملاقين الاقتصاديين، بحسب ما أورد اعلام رسمى.

وتطالب الولايات المتحدة بانفتاح أكبر للسوق الصينية وبخفض ب200 مليار دولار سنويا لعجزها التجارى مع بكين (375 مليار دولار فى 2017)، إلا أن الصين لم توافق حتى الان على هذا المبلغ الذى يعتبره بعض خبراء الاقتصاد "غير واقعى".

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة أن طائرة روس حطت "مبكرا" صباح السبت، فى العاصمة الصينية حيث سيظل حتى الأحد بحسب مسؤول فى الحكومة الأمريكية لوكالة فرانس برس.

وتأتى الزيارة مع تصعيد التوتر بين البلدين اللذين كانا أعلنا هدنة فى خلافهما التجارى خلال مايو، إلا أن إدارة ترامب لوحت من جديد الثلاثاء، بفرض رسوم ب25% على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الصينية سنويا.

ونددت بكين بـ"مواجهة" مع واشنطن وهددت باتخاذ "إجراءات حازمة" لحماية مصالحها إلا أن النظام الشيوعى يحاول منذ ذلك الحين تهدئة الأجواء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونين الجمعة، "بابنا مفتوح أمام المفاوضات والمشاورات، وعلى الجانبين التحلى بموقف صادق واحساس بالمساواة والاحترام المتبادل فى محادثاتهما على الصعيدين التجارى والاقتصادى من أجل التوصل إلى حل مقبول لكليهما".

 


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