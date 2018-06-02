وزير البيئة: رفع 12 ألف طن مخلفات من مقلب قمامة فى منوف

كتبت آية دعبس

توجهت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تتظيم إدارة المخلفات وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، لمتابعة ما يتم من أعمال رفع تراكمات المخلفات ونقلها إلى المدفن الصحى بمركز السادات بالمنوفية، بالتنسيق مع وزارة التتمية المحلية والمحافظة، في إطار خطة وزارة البيئة لتطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة بسرعة الانتهاء من عملية رفع التراكمات وتأهيل مقلب منوف بمحافظة المنوفية.

وأكد فهمى، فى بيان، أنه تم بالفعل البدء فى أعمال رفع المخلفات من المقلب، حيث وصلت الكمية التى تم رفعها حتى الآن حوالى ١٢.٢٥٨ ألف طن.

وأوضح الوزير أن مقلب منوف يعد ثاني أكبر مقلب بالمحافظة، الذى تم بدء العمل به بعد الانتهاء مباشرة من مقلب أبو خريطة الذي تم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الماضي، بنفس الآلات والمعدات الحالية والخبرة التى شهد لها الجميع بالنجاح حتى يتم الانتهاء من حل مشكلة المخلفات بالمحافظة.

وأكد أنه لن يتم إعطاء الفرصة مرة أخرى لتراكم المخلفات بموقع المقلب، مع تأكيده على ضرورة قيام المواطنين بدورهم فى الإبلاغ عن أية محاولة لإلقاء المخلفات حيث سيتم التعامل معها بحزم ووفقاً للقانون.