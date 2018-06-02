video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البيئة: رفع 12 ألف طن مخلفات من مقلب قمامة فى منوف

السبت، 02 يونيو 2018 01:06 م
وزير البيئة: رفع 12 ألف طن مخلفات من مقلب قمامة فى منوف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
توجهت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تتظيم إدارة المخلفات وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، لمتابعة ما يتم من أعمال رفع  تراكمات المخلفات ونقلها إلى المدفن الصحى بمركز السادات بالمنوفية، بالتنسيق مع وزارة التتمية المحلية والمحافظة، في إطار خطة وزارة البيئة لتطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة بسرعة الانتهاء من عملية رفع التراكمات وتأهيل مقلب منوف بمحافظة المنوفية.  
 
وأكد  فهمى، فى بيان، أنه تم بالفعل البدء فى أعمال رفع المخلفات من المقلب، حيث وصلت الكمية التى تم رفعها  حتى الآن حوالى ١٢.٢٥٨ ألف طن.
 
وأوضح الوزير أن مقلب منوف يعد ثاني أكبر مقلب بالمحافظة، الذى تم بدء العمل به بعد الانتهاء مباشرة من مقلب أبو خريطة الذي تم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الماضي،  بنفس الآلات والمعدات الحالية والخبرة التى شهد لها الجميع بالنجاح حتى يتم الانتهاء من حل مشكلة المخلفات بالمحافظة.
 
وأكد أنه لن يتم إعطاء الفرصة مرة أخرى لتراكم المخلفات بموقع المقلب، مع تأكيده على ضرورة قيام المواطنين بدورهم فى الإبلاغ عن أية محاولة  لإلقاء المخلفات حيث سيتم التعامل معها بحزم ووفقاً للقانون.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البيئة"تنتهى من تطوير 14 محمية عام 2025.. والوزير: الموارد تكفى 32% منها

خطة لإزالة أخطر 20 مقلبا للقمامة فى مصر.. تضم تراكمات من المخلفات تصل إلى 13مليونًا و680 ألف طن.. "البيئة" تبدأ بالأكثر خطورة فى المنوفية بداية يوليو وتنتهى فى القاهرة يونيو 2019.. وتستثمر أراضيها كمنتزهات

وزارة البيئة

المخلفات

مقالب القمامة

مقلب منوف




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة