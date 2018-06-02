وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ175 قرية بالشرقية

كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الشرقية، خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ175 قرية بما نسبته 34.2 %، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 511 قرية، بخلاف 79 قرية مخدومة بما نسبته 15.4 % من إجمالى قرى المحافظة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ9 قرى تباعاً بنهاية يونيو الجارى، وهى: (كفر الحمام – بحطيط – مشتول القاضى – ميت العز – بني عامر – العراقى – ام الزين – السعيدية – الحلمية).

وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 175 قرية سيصبح إجمالى القرى المخدومة بمحافظة الشرقية 254 قرية بما نسبته حوالى 50 % من إجمالى القرى.