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وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ175 قرية بالشرقية

السبت، 02 يونيو 2018 09:43 ص
وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ175 قرية بالشرقية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الشرقية، خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ175 قرية بما نسبته 34.2 %، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 511 قرية، بخلاف 79 قرية مخدومة بما نسبته 15.4 % من إجمالى قرى المحافظة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ9 قرى تباعاً بنهاية يونيو الجارى، وهى: (كفر الحمام – بحطيط – مشتول القاضى – ميت العز – بني عامر – العراقى – ام الزين – السعيدية – الحلمية).
 
وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 175 قرية سيصبح إجمالى القرى المخدومة بمحافظة الشرقية 254 قرية بما نسبته حوالى 50 % من إجمالى القرى.
 

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وزير الاسكان

الصرف الصحى

الصرف الصحى بالشرقية




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