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وزير الأوقاف باحتفال ذكرى غزوة بدر: الدولة فى حاجة إلى أنصار ومهاجدين جدد

السبت، 02 يونيو 2018 11:05 م
وزير الأوقاف باحتفال ذكرى غزوة بدر: الدولة فى حاجة إلى أنصار ومهاجدين جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، "إننا نريد أن نتحول إلى أمة متقنة ومنتجة فالأمة التى تنتج احتياجاتها تستطيع أن تواجه العالم وتكون مستقلة فى قرارتها، فأمة قوية فى سياستنا فى ثقافتها وعلمها نكون دولة قوية ،الدولة فى حاجة والدين فى حاجة إلى أنصار ومهاجرين جدد، فنحن نحتاج إلى التضحية فى سبيل الأوطان لانها تضحية فى سبيل الدين".
 
وأضاف خلال كلمته باحتفال الوزارة بذكرى غزوة بدر بمسجد السلطان أبو العلا ، :" "إذا كنا مع الله بحق وصدق ألقي الرعب في قلوب أعدائنا ، وإذا حدنا عن منهجه وشرعته نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه ، ومخالفتنا لأوامره ، وعدم طاعتنا له ، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعسكرية واقتصادية ، حيث أمرنا سبحانه وتعالى بذلك فقال : ” وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ” .
 
وتابع:فالأخذ بالأسباب وصدق النية وحسن التوجه إلى الله ( عزّ وجلّ ) والاستعانة به أهم أسباب النصر ، يقول الحق سبحانه : ” وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ” ، ويقول سبحانه : ” وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا  وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
 
 
 
 
 

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