وزارة التضامن: صرف المعاشات من مكاتب التأمينات غدًا

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يونيو من خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من غد الأحد يونيو، نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، حيث يستفيد من المعاشات 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من أمس الجمعة، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من غد الأحد 3 يونيو نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، سوف يبدأ صرفها اعتبارا من الثلاثاء 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 10 يونيو.

وأكد سامى عبد الهادى، رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، فيما يقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.