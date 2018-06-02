video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 04:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التضامن: صرف المعاشات من مكاتب التأمينات غدًا

السبت، 02 يونيو 2018 03:00 ص
وزارة التضامن: صرف المعاشات من مكاتب التأمينات غدًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يونيو من خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من غد الأحد يونيو، نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، حيث يستفيد من المعاشات 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من أمس الجمعة، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من غد الأحد 3 يونيو نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.
 
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، سوف يبدأ صرفها اعتبارا من الثلاثاء 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 10 يونيو.
 
وأكد سامى عبد الهادى، رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، فيما يقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تشارك فى المؤتمر الدولى لعدالة الأحداث فى باريس

التضامن

المعاشات

مكاتب التأمينات

صرف المعاشات




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة