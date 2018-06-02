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ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

السبت، 02 يونيو 2018 10:53 م
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق أحدى البرديات الفرعونية المضبوطة
كتب أحمد جمعة
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حصل اليوم السابع على صور حصرية لعدد من البرديات الفرعونية التى تم تهريبها إلى ليبيا، وذلك بغرض بيعها لهواة اقتناء الآثار فى المدن الليبية أو بيعها لوسطاء أجانب في البلاد.

 
 
 

كان مصدر ليبى مطلع قد أكد إن السلطات الليبية ألقت القبض على مواطن ليبى بحوزته 15 بردية فرعونية تمكن من تهريبها إلى داخل الأراضى الليبية، وذلك بغرض بيعها لعدد من هواة اقتناء الآثار فى ليبيا أو وسطاء أجانب داخل البلاد.

 
 

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم السبت، إن السلطات الليبية فتحت تحقيقا مع المواطن الليبى منذ ساعات، موضحًا أن السلطات الأمنية الليبية تتبع عدد من شركاء المهرب الليبى، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

جانب من البرديات الفرعونية
جانب من البرديات الفرعونية

البرديات الفرعونية
البرديات الفرعونية

أحدى البرديات الفرعونية
أحدى البرديات الفرعونية

البرديات الفرعونية المضبوطة فى ليبيا
البرديات الفرعونية المضبوطة فى ليبيا

 


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