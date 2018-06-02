موظفو المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن بعد تصاعد القتال فى الحديدة

كتب: محمد الأحمدى

تجلى باخرة تابعة للأمم المتحدة، الساعات المقبلة، عدداً من موظفى المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر ملاحى فى ميناء الحديدة: "إن باخرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية ستغادر اليوم السبت، ميناء الحديدة وعلى متنها كافة العاملين فى المنظمات الدولية وعائلاتهم إلى إحدى الدول المجاورة، جراء احتدام المعارك بين قوات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والحوثيين فى المحافظة الساحلية".

يشار إلى تصاعد القتال بين القوات الحكومية ومسلحى الحوثيين فى محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع تقدم الجيش اليمني باتجاه مطار الحديدة الدولى فى ضواحى المدينة".

ويشار إلى أن الجيش اليمنى المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحى الحوثيين فى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتى الخوخة وحيس من قبضة مقاتلى أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحى الحوثيين.