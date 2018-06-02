video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موظفو المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن بعد تصاعد القتال فى الحديدة

السبت، 02 يونيو 2018 05:40 ص
موظفو المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن بعد تصاعد القتال فى الحديدة الجيش اليمنى
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

تجلى باخرة تابعة للأمم المتحدة، الساعات المقبلة، عدداً من موظفى المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر ملاحى فى ميناء الحديدة: "إن باخرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية ستغادر اليوم السبت، ميناء الحديدة وعلى متنها كافة العاملين فى المنظمات الدولية وعائلاتهم إلى إحدى الدول المجاورة، جراء احتدام المعارك بين قوات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والحوثيين فى المحافظة الساحلية".

يشار إلى تصاعد القتال بين القوات الحكومية ومسلحى الحوثيين فى محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع تقدم الجيش اليمني باتجاه مطار الحديدة الدولى فى ضواحى المدينة".

ويشار إلى أن الجيش اليمنى المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحى الحوثيين فى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتى الخوخة وحيس من قبضة مقاتلى أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحى الحوثيين.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يعيد الأسر إلى منازلها بالمناطق المحررة فى صعدة

الجيش اليمنى يضع خطة من 3 محاور لتحرير الحديدة

اليمن

اخبار اليمن

الجيش اليمنى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة