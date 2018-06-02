video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت
  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 3:10   ص
 
الظهر 11:53 ص
 
العصر 3:29
 
المغرب 6:50
 
العشاء 8:23
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 3:10 ص
 
الظهر 11:57
 
العصر 3:36
 
المغرب 6:59 م
 
العشاء 8:32 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 3:04
 
الظهر 11:49 م
 
العصر 3:26 م
 
المغرب 49: 6 م
 
العشاء 8:21 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 3:07 ص
 
الظهر 11:40
 
العصر 3:11 م
 
المغرب 6:35 م
 
العشاء 8:03 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 3:22 ص
 
الظهر 11:47 ص
 
العصر 3:10 م
 
المغرب 6:36 م
 
العشاء 8:00
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 4:06 ص
 
الظهر 12:19 م
 
العصر 3:35 م
 
المغرب 7:02 م
 
العشاء 8:21 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 3:57 ص
 
الظهر 12:19 م
 
العصر 3:41 م
 
المغرب 7:10 م
 
العشاء 8:30 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 3:28 ص
 
الظهر 11:51 ص
 
العصر 3:13 م
 
المغرب 7:42 م 
 
العشاء 8:03 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 2:57
 
الظهر 11:38 م
 
العصر 3:12 م
 
المغرب 6:37
 
العشاء 8:06 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 3:58 ص
 
الظهر 12:20 م
 
العصر 3:42 م
 
المغرب 7:07 م
 
العشاء 8:31 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 3:24 ص
 
الظهر 12:25 م
 
العصر 4:10 م
 
المغرب 7:34 م 
 
العشاء 9:12
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 3:06 ص
 
الظهر 11:46 ص
 
العصر 3:20 م
 
المغرب 6:43 م
 
العشاء 8:13 م

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة