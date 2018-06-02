مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: نشجب استخدام الفيتو لحماية إسرائيل باستمرار

(أ ش أ)

أدان المندوب الفلسطينى فى مجلس الأمن السفير رياض منصور، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربى يطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال منصور - خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بعد رفض مشروع القرار العربى - "يجب أن يضطلع المجلس بمسئولياته ونأسف لشلل مجلس الأمن المستمر إزاء أزمتنا بسبب تصويت سلبى ومنحاز من قبل عضو واحد فى المجلس " ، مضيفا " نشجب استخدام الفيتو لحماية إسرائيل باستمرار".

وشدد المندوب الفلسطينى على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة لإنهاء حصار إسرائيل على قطاع غزة وضمان فتح المعابر بشكل مستدام من أجل تنقل الأشخاص والسلع بشكل حر ، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلى الخانق يجب أن يتوقف.

وأشار منصور إلى أن قتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال غير مقبول وغير مبرر ، مطالبا بإنشاء آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، مضيفا"هناك أزمة حماية مدقعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بسبب ممارسات إسرائيل غير الشرعية بما فى ذلك استخدام القوة ضد المدنيين".

كما تقدم مندوب فلسطين فى مجلس الأمن بالشكر لدولة الكويت وجميع الدول التى صوتت لصالح المشروع القرار العربى .

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذى تقدمت به دولة الكويت، فيما صوت المجلس ضد مشروع القرار الأمريكى الذى يدين الهجمات ضد إسرائيل.