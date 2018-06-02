video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: نشجب استخدام الفيتو لحماية إسرائيل باستمرار

السبت، 02 يونيو 2018 12:18 ص
مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: نشجب استخدام الفيتو لحماية إسرائيل باستمرار مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أدان المندوب الفلسطينى فى مجلس الأمن السفير رياض منصور، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربى يطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال منصور - خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بعد رفض مشروع القرار العربى - "يجب أن يضطلع المجلس بمسئولياته ونأسف لشلل مجلس الأمن المستمر إزاء أزمتنا بسبب تصويت سلبى ومنحاز من قبل عضو واحد فى المجلس " ، مضيفا " نشجب استخدام الفيتو لحماية إسرائيل باستمرار".

وشدد المندوب الفلسطينى على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة لإنهاء حصار إسرائيل على قطاع غزة وضمان فتح المعابر بشكل مستدام من أجل تنقل الأشخاص والسلع بشكل حر ، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلى الخانق يجب أن يتوقف.

وأشار منصور إلى أن قتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال غير مقبول وغير مبرر ، مطالبا بإنشاء آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، مضيفا"هناك أزمة حماية مدقعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بسبب ممارسات إسرائيل غير الشرعية بما فى ذلك استخدام القوة ضد المدنيين".

كما تقدم مندوب فلسطين فى مجلس الأمن بالشكر لدولة الكويت وجميع الدول التى صوتت لصالح المشروع القرار العربى .

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذى تقدمت به دولة الكويت، فيما صوت المجلس ضد مشروع القرار الأمريكى الذى يدين الهجمات ضد إسرائيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو

مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع قرار لحماية الفلسطينيين بعد "فيتو" أمريكى

مندوب الكويت بمجلس الأمن: الفيتو الأمريكى يزيد من التوتر فى الأراضى المحتلة

مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار أمريكى لحماية المدنيين الإسرائيليين

مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

فلسطين

مجلس الأمن

الفيتو

إسرائيل

امريكا




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة