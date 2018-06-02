مقتل 16 من عناصر "طالبان" فى هجوم على قافلة للأمن الوطنى الأفغانى بإقليم فرح

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قتل 16 من مسلحى حركة "طالبان" فى اشتباكات مع قافلة تابعة لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية (جهاز الاستخبارات) بعد أن حاولوا الهجوم على القافلة، فى إقليم فرح غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، بيانًا عن المديرية جاء فيه إن القوات الخاصة التابعة للمديرية كانت فى طريقها إلى إقليم هلمند عندما تعرضت لكمين من المسلحين فى محيط إقليم فرح.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة ردت بإطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحًا على الأقل، وتمكنت القوات من مصادرة بعض الأسلحة والذخيرة التابعة لمسلحى طالبان فى أعقاب الاشتباكات، فيما ولم تعلق الجماعات المناوئة للحكومة الأفغانية وعلى رأسها طالبان على تلك التقارير حتى الآن، ويأتى ذلك بعد أن تكبدت طالبان خسائر فادحة خلال غارات أفغانية وأمريكية بعد إحباط محاولة مسلحى الحركة الهجوم على الإقليم والسيطرة على مناطق منه الشهر الماضى.