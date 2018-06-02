video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 16 من عناصر "طالبان" فى هجوم على قافلة للأمن الوطنى الأفغانى بإقليم فرح

السبت، 02 يونيو 2018 05:36 م
مقتل 16 من عناصر "طالبان" فى هجوم على قافلة للأمن الوطنى الأفغانى بإقليم فرح القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قتل 16 من مسلحى حركة "طالبان" فى اشتباكات مع قافلة تابعة لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية (جهاز الاستخبارات) بعد أن حاولوا الهجوم على القافلة، فى إقليم فرح غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، بيانًا عن المديرية جاء فيه إن القوات الخاصة التابعة للمديرية كانت فى طريقها إلى إقليم هلمند عندما تعرضت لكمين من المسلحين فى محيط إقليم فرح.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة ردت بإطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحًا على الأقل، وتمكنت القوات من مصادرة بعض الأسلحة والذخيرة التابعة لمسلحى طالبان فى أعقاب الاشتباكات، فيما ولم تعلق الجماعات المناوئة للحكومة الأفغانية وعلى رأسها طالبان على تلك التقارير حتى الآن، ويأتى ذلك بعد أن تكبدت طالبان خسائر فادحة خلال غارات أفغانية وأمريكية بعد إحباط محاولة مسلحى الحركة الهجوم على الإقليم والسيطرة على مناطق منه الشهر الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جماعة حقوقية: مئات المدنيين فى أفغانستان قتلوا وأصيبوا خلال شهر مايو الماضى

مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار فى أفغانستان

إسلام أباد: لانستبعد منع واشنطن من إمداد قواتها فى أفغانستان عبر باكستان

برلمان التشيك يوافق على زيادة عدد القوات فى أفغانستان والعراق

اخبار عالمية

حركة طالبان

الشرطة الافغانية

مكافحة الارهاب

هجوم افغانستان

اخبار العالم

اخبار افغانستان




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة