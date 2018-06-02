مقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم إرهابى بوزيرستان الباكستانية

إسلام آباد (أ ش أ)

لقى مسئول بالإدارة السياسية الخاصة بمنطقة "وزيرستان" الشمالية مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر هجوم إرهابى، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية .

وكان عدد من المسئولين بالمناطق القبلية المحاذية لأفغانستان قد اغتيل خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع عودة سكان المنطقة إليها من جديد بعد سنوات من الحملات العسكرية التى شنتها باكستان بهدف طرد الجماعات المتطرفة.

وتقع منطقة وزيرستان الجبلية فى شمال غرب باكستان، وتنقسم لمنطقتين (شمالية وجنوبية).