مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بكرداسة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية في كرداسة، بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن مقتل شاب تدخل لفض المشاجرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل شاب نتيجة إصابته بطلق ناري.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات سابقة بينهم، إلا أنه أصيب بطلق ناري، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.