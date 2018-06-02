مفيد شهاب: "اليمين الدستورية" للرئيس السيسى " تاريخى" فى الحياة البرلمانية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية ووزير التعليم العالى الأسبق، أن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية الثانية حدث تاريخى فى تاريخ الحياة الدستورية والبرلمانية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سى"، أن فترة الرئاسة الأولى للرئيس السيسى كانت مرحلة بناء الأساس والقاعدة، بالإضافة إلى البدء فى خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنهاء حالة العزلة التى فرضت على مصر، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودا جبارة للقضاء على قوى الظلام المخربة.

وأشار إلى أنه ينتظر من مصر كلها قيادة وشعب خلال الفترة الرئاسية الثانية أن تركز على الإصلاح السياسى، ويكون هناك تعددية حزبية قوية، حيث آن الأوان أن تتحد الأحزاب، مضيفا أنه على المواطن أن يشعر أن عليه دور فى تفعيل الحياة السياسية.