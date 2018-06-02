مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى ببدء الفترة الرئاسية الثانية

كتب لؤى على

هنأ فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم.

وقال مفتى الجمهورية، فى بيان له، إن الشعب المصرى يأمل أن تذخر الفترة الرئاسية الثانية بمزيد من الإنجازات المهمة كالتى تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء وإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى مصرنا الحبيبة.

ودعا المفتى الله أن يعين الرئيس السيسي على تحمل هذه الأمانة العظيمة، داعيًا الله أن يهيئ له أعوانًا صالحين وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يقى مصر شر الفتن والإرهاب.

وطالب مفتى الجمهورية الشعب المصري بدعم مسيرة البناء والتقدم فى مصر بالاجتهاد فى العمل كل فى موقعه، وإثراء الحياة العلمية والعملية بمزيد من الإنجازات من أجل رفعة هذا الوطن.