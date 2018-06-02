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معلومة أمنية.. تعرف على مصطلح "التخشيبة"

السبت، 02 يونيو 2018 04:06 م
معلومة أمنية.. تعرف على مصطلح "التخشيبة" حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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يوجد عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معنها، ومنها لفظ التخشيبة.

وقال اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الاسبق، إن التخشيبة هى لفظ دراج أطلق على أماكن احتجاز المتهمين والمشتبه فيهم خلال فترة الاستجواب والتحقيقات، وجاء لفظ "التخشيبة" نظرا لكون غرفة الحجز وأرضيته كانت تصنع من الخشب فى الماضى، حتى يستطيع المتهم أو المشتبه فيه أن يستخدمها للنوم والجلوس دون أن يتعرض للأذى طول فترة التحقيق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن التخشيبة تكون فى المراكز والأقسام ويكون مدة الحجز بها مدة أقل من 24 ساعة.


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