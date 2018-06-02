مصرع فلاح سقط من حماره بالدقهلية.. وإصابة طالبين صدمتهما سيارة بنبروه

الدقهلية - شريف الديب

لقى فلاح بقرية شنفاس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب سقوطه من حمار أثناء توجه إلى أرضه الزراعية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو المتولى "ا. ا" 72 سنة فلاح، ومقيم قرية "شنفاس" دائرة المركز مصاب بنزيف داخلى بالمخ والبطن "إدعاء حادث عارض" وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال وسؤال نجله، 43 سنة عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال توجه والده إلى الأرض الزراعية بزمام القرية، ممطتئاً دابة سقط على الأرض، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 5061/2018 إدارى المركز، وجارى العرض إلى النيابة العامة.

كما أصيب طالبان بإصابات بالغه بعد أن صدمتهم سيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية بقرية درين التابعة لمركز نبروة وفرت هاربة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه ، من مستشفى نبروه المركزى ، بوصول كلاً من محمد ع.ا. 14 سنة طالب ، مصاباً باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكسر بالضلوع " ولا يمكن استجوابه " وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى ، و أشرف م. ا.13 سنة طالب ، مصاباً بكدمات بالقدم اليسرى والظهر , ويقيمان قرية " درين " دائرة المركز " إدعاء حادث طريق.

بالانتقال وسؤال المصاب الثانى قرر أنه حال استقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قيادة الأول على الطريق أمام محل إقامتهما اصطدمت بهما سيارة مجهولة , مما أدى إلى حدوث إصابتهما , ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأضاف بقيام الأهالى بنقل الدراجة النارية لمنزل ذويه ، وبسؤال عم المصاب الأول .37 سنةعامل , ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون.

جارى موالاة الإستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7123/2018 جنح المركز ، وجارى العرض على النيابة.