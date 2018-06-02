مصرع شاب ومسنة فى حريق داخل شقة سكنيه بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة العجيزي أول طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل شقة سكنية، أسفرت عن مصرع سيدة مسنه وشاب إثر الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران، ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجيزى، وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافى وتم إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع سيدة فى العقد الثامن من العمر وشاب، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحه مستشفى المنشاوى العام تحت تصرف النيابة.