video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سائق سقط من الطابق الثالث أثناء القبض عليه بالجيزة

السبت، 02 يونيو 2018 05:44 م
مصرع سائق سقط من الطابق الثالث أثناء القبض عليه بالجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

سقط سائق من الطابق الثالث وفارق الحياة، أثناء محاولة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة القبض عليه لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما توجهت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة للقبض على سائق صادر ضده حكم قضائى بمنطقة جزيرة الدهب، إذ حاول السائق الهرب عبر النافذة فى محاولة للانتقال لشقة مجاورة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليه فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر

تنفيذ أحكام

سقوط من علو

مصرع سائق

أمن الجيزة




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة