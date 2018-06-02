مصرع سائق سقط من الطابق الثالث أثناء القبض عليه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط سائق من الطابق الثالث وفارق الحياة، أثناء محاولة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة القبض عليه لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما توجهت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة للقبض على سائق صادر ضده حكم قضائى بمنطقة جزيرة الدهب، إذ حاول السائق الهرب عبر النافذة فى محاولة للانتقال لشقة مجاورة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.