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مصدر: السلطات الليبية تلقى القبض على ليبى بحوزته 15 بردية فرعونية مصرية

السبت، 02 يونيو 2018 03:47 م
مصدر: السلطات الليبية تلقى القبض على ليبى بحوزته 15 بردية فرعونية مصرية ورق بردى -أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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قال مصدر ليبى مطلع، إن السلطات الليبية ألقت القبض على مواطن ليبى بحوزته 15 بردية فرعونية تمكن من تهريبها إلى داخل الأراضى الليبية، وذلك بغرض بيعها لعدد من هواة اقتناء الآثار فى ليبيا أو وسطاء أجانب داخل البلاد.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم السبت، أن السلطات الليبية فتحت تحقيقا مع المواطن الليبى منذ ساعات، موضحًا أن السلطات الأمنية الليبية تتبع عدد من شركاء المهرب الليبى، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.


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