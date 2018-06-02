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مسلمو ألمانيا يتهمون حكومة بافاريا بالتحيز للمسيحية على حساب الإسلام

السبت، 02 يونيو 2018 10:06 ص
مسلمو ألمانيا يتهمون حكومة بافاريا بالتحيز للمسيحية على حساب الإسلام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب: أحمد علوى
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اتهمت جماعات مسلمة فى ألمانيا حكومة ولاية بافاريا، بازدواج المعايير مع سريان أمر جديد يفرض على كل مبنى من المبانى الحكومية بالولاية الواقعة بجنوب البلاد وضع صليب فى مدخله.

ولا تحظر ألمانيا على النساء ارتداء الحجاب، لكن هناك قيود فى عدد من الولايات على الحجاب وبعض الملابس ذات الصبغة الإسلامية فى المحاكم والمدارس.

ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، طرح ماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا المنتمى لحزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ أمر وضع الصلبان فى أبريل الماضى مما أثار رد فعل غاضبا من سياسيين معارضين ورجال دين بارزين.

وقال برهان كيسيجى رئيس منظمة المجلس الإسلامى لوكالة "رويترز" للأنباء، "نعتقد أن الرموز والقيم الدينية مهمة للمجتمع".

وأشار إلى أن الأمر مثل الذى صدر فى ميونيخ عاصمة بافاريا وحظر الحجاب فى المحاكم وقال إن النظر إلى الحجاب كأمر سلبى مع الاحتفاء بفرض وضع الصلبان فى الأماكن العامة يصل إلى حد "ازدواجية المعايير".

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا لرويترز "نحن المسلمون ليس لدينا مشكلة مع الصليب أو مع رفع شأن الدين فى الحياة الاجتماعية. لكن يجب حماية حيادية الحكومة".

وأضاف "الأمر غير المقبول هو قبول الرموز المسيحية فيما يتم حظر رموز إسلامية أو يهودية أو أى رموز أخرى فى الأماكن العامة".

ويعيش نحو أربعة ملايين مسلم فى ألمانيا بما يجعلهم أكبر أقلية دينية فى البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة يتعين على كل المكاتب الحكومية والإدارات فى بافاريا، تعليق صليب فى مدخلها فيما توصى القواعد الجديدة المدارس والمتاحف والمسارح بوضع صلبان.

 


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