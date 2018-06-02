مسئول أممى: أمريكا أصبحت أكثر احتياجا فى عهد دونالد ترامب

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قال المقرّر الخاص المعنى بحقوق الإنسان والفقر المدقع التابع للأمم المتحدة فيليب إليستون، إن حالة الفقر فى الولايات المتحدة بدأت تتوسع وتتعمق فى ظل نظام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لافتا إلى أن مالا يقل عن 550 ألف أمريكى يعيشون بدون مأوى، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن إليستون، قوله، إن عمق الفقر يتزايد فى عهد ترامب الذى تبدو سياساته أنها تستهدف إزالة شبكة الأمان الاجتماعى عن ملايين الفقراء، فى حين تحاول عوضا عن ذلك مكافأة الأغنياء.

ودعا إليستون السلطات الأمريكية إلى توفير الحماية الاجتماعية القوية ومعالجة المشاكل الأساسية، بدلا من معاقبة وسجن الفقراء، على حد قوله، وقال إنه فى الوقت الذى يتم فيه خفض استحقاقات الرعاية الاجتماعية وفرص الحصول على التأمين الصحى فى الولايات المتحدة، أتاح قانون ترامب للإصلاح الضريبى فرصا للأثرياء والشركات الكبرى بجنى المكاسب المالية، الأمر الذى رسخ أوجه عدم المساواة فى البلاد. وفقا للمسئول الأممى.

وأوضح أن نحو 41 مليون شخص يعانى من الفقر فى الولايات المتحدة، فيما يعيش 18.5 مليون منهم فى حالة فقر مدقق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسجل أعلى معدلات الفقر بين البلدان الصناعية، ولفت المسئول الأممى إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقى الذين يعيشون فى حالة فقر يزيدون بمقدار 5ر2 عن أمثالهم من البيض، كما يزيد معدل البطالة بينهم عن أكثر من الضعف مقارنة بأمثالهم من الأمريكيين البيض.