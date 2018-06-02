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السبت، 02 يونيو 2018 12:56 م
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مسؤل إيرانى: طهران تدعم الجهود الروسية لجعل جنوب سوريا تحت سيطرة الجيش

السبت، 02 يونيو 2018 12:15 م
مسؤل إيرانى: طهران تدعم الجهود الروسية لجعل جنوب سوريا تحت سيطرة الجيش حسهن روحانى
رويترز
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نقلت صحيفة شرق الإيرانية عن على شمخانى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى قوله، اليوم السبت، إن إيران ليس لديها مستشارين عسكريين فى جنوب سوريا مضيفا أن طهران تدعم الجهود الروسية لجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السورى.

وقال للصحيفة "قلنا من قبل انه ليس هناك وجود لمستشارين عسكريين إيرانيين فى جنوب سوريا ولم نشارك فى عمليات فى الآونة الأخيرة".

وأضاف "ندعم بشدة الجهود الروسية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود السورية الأردنية وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السورى".

وبعد الأنباء عن صفقة إسرائيلية روسية، تتناول الوجود الإيرانى جنوب سوريا، وعلى الرغم من نفى كل من إسرائيل وإيران على السواء الموضوع، فجرت روسيا مفاجأة الجمعة.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

وقال نيبينزيا، فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة فى مقر الأمم المتحدة بمناسبة تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولى لشهر يونيو، ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل بخصوص سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا، "سمعت الأخبار عن ذلك وقرأت التقارير فى الصحافة حول اتفاق بشأن تفريق معين للقوات جنوب غرب سوريا، وحسب علمى فإنه تم التوصل إلى اتفاق "، وأضاف: "لا يمكننى أن أقول ما إذا تم تطبيقه للتو أم لا، لكن، حسب ما فهمته، الأطراف التى عملت به راضية عنه".

وأكد أنه "لو لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم فسيحدث ذلك فى مستقبل قريب"، بحسب ما نقلت وكالات روسية.


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