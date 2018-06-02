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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.12%

السبت، 02 يونيو 2018 10:04 ص
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.12% محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
القليوبية - نيفين طه
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اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت81.12%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.
 
وبلغ عدد الطلبة المتقدمين 86 ألفا و9 طلاب، وعدد الطلبة الناجحين 68 ألفا و506 طلاب، وقد حصلت كفر شكر على المركز الأول بنسبة 95.11% وجاءت بنها فى المركز الثانى بنسبة نجاح 92.05%، وقام عشماوى بتقديم التهنئة للتلاميذ الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.
 
كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 71.65%، حيث تقدم للامتحان 5 آلاف و753 طالبا.
 
وهنأ المحافظ الطلبة الأوائل فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم، بالحفاظ على تفوقهم الدراسى، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب، مؤكدا أن الدولة تنفق المليارات على العملية التعليمية للنهوض بها والقضاء على التسرب من التعليم، مشيرا إلى اهتمامه بالتوسع فى بناء المدارس بكل أنحاء المحافظة للقضاء على كثافة الفصول.
 
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