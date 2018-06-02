محافظ الجيزة: مصر كانت ومازالت واحه للأمن والأمان

كتب سيد الخلفاوى

شارك اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة فى احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر بالمتحف القبطى بمصر القديمة والتى نظمتها جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووزراء الاثار والسياحة والتخطيط والهجرة ومحافظ القاهرة وعدد من المثقفين وكبار الكتاب.

وأكد المحافظ فى تصريحات له على أهمية الحدث الذى يبعث برسالة للعالم أن مصر كانت ومازالت واحه للأمن والأمان و ملاذ من الظلم على مختلف العصور مشيراً أن إعتماد مسار العائلة المقدسة حدث غير مسبوق لمصر يؤدى إلى جلب المزيد من الافواج السياحية من مختلف دول العالم لزيارة المقدسات المسيحية .