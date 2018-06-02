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مارين لوبان تغير شعار ولقب حزبها من الجبهة الوطنية لـ "التجمع الوطنى"

السبت، 02 يونيو 2018 10:20 ص
مارين لوبان تغير شعار ولقب حزبها من الجبهة الوطنية لـ "التجمع الوطنى" مارين لوبان
كتب: أحمد علوى
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غيرت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليمينى المتطرف الفرنسى اسمه ليصبح "التجمع الوطنى"، لكنه لم يتخل على الشعلة بألوان العلم رمز هويته.

واقترحت لوبان هذه التسمية الجديدة أثناء مؤتمر الحزب الذى عقد فى مارس الماضى وتهدف إلى جعل حزبها يتخلص من ماضيه العنصرى والمعادى للسامية.

وسعت مارين لوبان فى تصريحات أدلت بها فى اجتماع للحزب فى ليون، إلى إعادة التأكيد على سلطتها بعد أن منيت بالهزيمة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون فى الانتخابات الرئاسية فى مايو 2017.

وقالت لوبان إن القرار سيمنح الحزب دفعة جديدة وإن الأولوية يجب أن تكون هى الوصول إلى السلطة. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالتحالف مع أحزاب أخرى.

وأوضحت أن هذا التحول "يغلق صفحة من تاريخ حركتنا، لكنه يفتح صفحة جديدة أفضل لن تكون أقل مجدا".

وأضافت أن الاسم الجديد يوضح اعتزام الحزب حشد أحزاب أخرى خلفه وإلغاء مفاهيم عدائية ارتبطت بالاسم القديم.

ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، فمن المقرر أن يحتفظ التجمع الوطنى بشعار الشعلة التى كانت نسخة عن رمز الحركة الاشتراكية الإيطالية (الفاشية الجديدة)، وهو حزب لم يعد قائما اليوم، وكانت الجبهة الوطنية قد استلهمت منه سياسيا فى بداياتها وساعدها ماليا، كما أوضحت المؤرخة فاليرى إيجونيه.

والاحتفاظ بالشعلة من شأنه أن يبقى نحو 48% من المترددين الذين عبروا فى استطلاع خريف 2017 عن معارضتهم لتغيير التسمية، وعبرت غالبية كبيرة عن تمسكها بالشعلة "هوية" الحزب ورمز "معارك" خاضها بحسب مؤيديه.

وتجسد الشعلة رمز الاستمرارية، المحاور الموحدة للحزب، مثل الأمن والهجرة التى تركز عليها مارين لوبان الحريصة على طمأنة مناضلى حزبها الذين أحبطت عزيمتهم الهزيمة فى الانتخابات الرئاسية.

ويذكر أن أول حملة انتخابية للجبهة الوطنية برمز الشعلة فى 1978 كانت تحت شعار بات من التاريخ "مليون عاطل عن العمل يعنى مليون مهاجر زائد عن الحاجة".

 


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