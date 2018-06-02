قطاع المعاهد الأزهرية: الامتحانات مرت بهدوء.. والجغرافيا بمستوى الطالب المتوسط

كتب لؤى على

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى، اليوم السبت ،امتحان مادة الجغرافيا ،ولم يتلق قطاع المعاهد الأزهرية أى شكاوى من وجود جزئيات من خارج المنهج أو جزئيات غير واضحة ،كما تباينت آراء الطلاب حول صعوبة الامتحان من عدمه .

الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ،أكد فى تصريحات لليوم السابع ،أن الامتحانات مرت بهدوء و أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ،بخلاف بعض الجزئيات التى تميز الطالب المتميز ،مشيرا الى عدم تسجيل أى جزئيات من خارج المقرر او غير مفهومة او شكاوى من صعوبة الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات ورود اتصال من امتحانات منطقة المنيا الأزهرية، تفيد بأن الطالب محمد عبد الراضي حلمي عبد المعز 21767 (مستجد ) أدبي من معهد ديروط بأسيوط يريد الامتحان بلجنة المنيا وهذا الطالب قد تقدم بطلب لتغيير لجنة امتحانه من أسيوط إلى المنيا لخصومة ثأرية وتم رفض طلبه من الشئون القانونية بالقطاع وعند سؤال رئيس لجنة أسيوط أفاد بأن الطالب قدم عذرًا في مادتي الفقه والمنطق الحديث مما يفيد أنه لم يذهب للجنة في اليوم الأول وأفاد بأن والدته أتت للجنة اليوم في مادة الجغرافيا لتقديم عذرًا في مادة الجغرافيا وبالعرض على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قرر الآتي:أن يتمكن الطالب من الامتحان بلجنة المنيا مع متابعة دقيقة ومستمرة لهذه اللجنة وعدم النشر إعلاميًا للخصومة الثأرية .

وعن منطقة الشرقية الأزهرية ورد اتصال من لجنة سالم عجوة بعطل في أجهزة الكشف عن الموبايل وتم الاتصال برئيس المنطقة لحل المشكلة على الفور ،كما ورد اتصال من رئيس المنطقة أفاد بأن الطالب أحمد محمد عبد الله محمد بلجنة البلاشون جلوس 42331 أدبي ( معيد ) تم ضبطه بسماعة بلوتوث وتم عمل محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية.

وفى منطقة القاهرة الأزهرية وفى لجنة معهد الدكتور طلعت تم تمكين الطالب عبد الرحمن جمال محمد زكي معهد عادل لطفي ـــ بدون رقم جلوس لهذا العام بناءً على مخاطبة رئيس اللجنة لرئيس المنطقة وإفادة بتمكين الطالب في مادة الفقه وبناءً على تأشيرة من الشئون القانونية بالقطاع بتمكين الطالب لحين تحرير الاستمارة وتم تمكينه اليوم في مادة الجغرافيا وتم مخاطبة المنطقة لسرعة تحرير الاستمارة قبل أداته الامتحان في مادة القادمة .

وفى منطقة الغربية الأزهرية ورد اتصال من رئيس المنطقة بأنه في لجنة المحلة رقم ( 105 ) الطالب فارس خالد محمد سليمان جلوس 3734 أدبي ( مستجد ) من معهد بابل مزق ورقة الإجابة وتم عمل محضر وإحالته للشئون القانونية ،كما تم ضبط الطالب محمود شوقي عبد العزيز الهمشري جلوس 65043 أدبي ( معيد ) والطالب محمود محمد توفيق شاهين جلوس 65044 أدبي ( معيد ) بلجنة قطور الثانوية ومعهم موبايل وحاولوا الفرار من اللجنة وتم عمل محضر لهم واحالتهما للشئون القانونية .

وفى منطقة سوهاج الأزهرية وردت مكالمة من رئيس لجنة بني حميل للاستفسار عن وجود طالب وليس لديه رقم جلوس أو بطاقة تعارف وبالاتصال بإدارة امتحانات سوهاج أفادت بأنه تم تسليم رقم جلوس وبطاقة التعارف لرئيس اللجنة اليوم 2/6/2018م ،اما منطقة دمياط الأزهرية تم الغاء ندب رئيس لجنة فارسكور ومساعديه لعدم السيطرة على اللجنة كما تم إلغاء ندب بعض الأعضاء لانصرافهم قبل انتهاء اللجنة وذلك اثناء مرور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

وفى منطقة الفيوم الأزهرية ورد من لجان المتابعة بمنطقة الفيوم بأنه تم ضبط الطالبة رانيا عاصم رفعت أنور جلوس 108281 أدبي ( مستجد ) ومعها ساعة رقمية الكترونية وتم عمل محضر وإحالتها للشئون القانونية ،وتم الغاء ندب رئيس لجنة الفيوم ومساعديه لسوء تنظيم اللجنة ،وفى منطقة المنوفية الأزهرية بالتواصل مع رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة أفاد بأنه تم الغاء ندب رئيس لجنة الباجور لعدم قدرته على إدارة اللجنة .

اما منطقة كفر الشيخ الأزهرية تم ضبط الطالب محمد فتحي منصور شاويش جلوس 5067 ( مستجد ) بلجنة روينه بقطع ورقة من منتصف كراسة البوكليت وتم عمل محضر وإحالته للشئون القانونية،والطالب حمادة رضا كمال المستكاوي جلوس 65887 ( معيد ) بلجنة روينه تم تحرير مذكرة لعدم كتابة بياناته الشخصية على ورقة الإجابة .

اما منطقة الإسماعيلية الأزهرية فقد تم ضبط الطالب عبد الرحمن قاسم عبد الحميد جلوس 13311 ( مستجد ) والطالب محمد حسن سلطان جلوس 13317 ( مستجد ) بلجنة الأبطال ومعهم ورق خاص بالمادة وتم عمل محضر لهما واحالتهما للشئون القانونية ،اما منطقة الدقهلية الأزهرية تم ضبط الطالب عبد الرحمن حسن العراقي أحمد جلوس 67425 أدبي ( معيد ) بلجنة بنين المنزلة ومعه محمول قبل انعقاد اللجنة في تمام الساعة 8.50 دقيقة وتم ضبطه بمعرفة عضوي اللجنة وتم عمل محضر وإحالته للشئون القانونية .

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألف منقسمين الى 10350ألف طالبة وطالبة بالقسم الادبى،و55 ألف 661طالب وطالبة بالقسم العلمى ،يؤدون الامتحانات ب 566 لجنة علي مستوى الجمهورية.