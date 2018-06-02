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قرينة الرئيس تظهر بأزياء من تصميم مصرى خالص فى مراسم "حلف اليمين".. صور

السبت، 02 يونيو 2018 05:59 م
قرينة الرئيس تظهر بأزياء من تصميم مصرى خالص فى مراسم "حلف اليمين".. صور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس
كتب محمد الجالى
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شهدت السيدة انتصار السيسى صباح اليوم مراسم حلف اليمين لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية فى مجلس النواب.
 
 
وبعثت السيدة الأولى برسالة بمساندتها للمصممين والمصنعين المصريين، حيث حرصت السيدة الأولى على الظهور بملابس مصممة بالكامل بواسطة مصممين مصريين شباب، وذلك فى إطار مساندتها وتشجيعها لهم وإيمانها بقدراتهم، وفقاً لتصريحات مصادر خاصة.
 
وارتدت السيدة انتصار زياً من تصميم ياسمين يحيى كما شارك كل من المصممات شهيرة لاشين، وساره لاشين، ومرمر حليم، وأيضا مانويا للحقائب وميزورا للأحذية. وجميعهم مصممون مصريون من الشباب المتميز والواعد، كما أشرف على التنسيق بينهم كل من سحر عزب ومايسة عزب، وبمشاركة الشابة سها خبيرة التجميل.
 
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