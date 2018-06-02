قاعة البرلمان تمتلىء بالنواب.. و11 وزير يشهدون جلسة أداء اليمين الدستورية

كتبت نور على

امتلات قاعة مجلس النواب، بأعضاء المجلس الذين توافدوا على المجلس منذ الصباح الباكر، انتظارا لبدء الجلسة الخاصة التى يؤدى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، لفترة ولاية ثانية.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و11 وزيرا، حيث يشهد مجلس النواب، اليوم السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08% من الأصوات الصحيحة.

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".