فيديو يظهر جفاف نهر دجلة بعد ملء خزان سد "إليسو" التركى

كتب: هانى محمد

نشرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فيديو يظهر انخفاض منسوب مياه نهر دجلة فى العراق بشكل غير مسبوق، لدرجة أنه من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام.

وأعلن وزير الموارد المائية العراقى حسن الجنابى، بدء الحكومة التركية ملء سد "إليسو" الذى أنشئ على نهر دجلة، وهو ما انعكس مباشرة على النهر فى الجانب العراقى، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مدير مشروع سد الموصل رياض عز الدين، قوله إن كميات المياه المتدفقة من تركيا انخفضت بنسبة 50%، وأن "مستويات المياه التخزينية فى السد انخفضت إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضى، الذى كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات".