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فيديو وصور.. محاولات للسيطرة على حريق نيو مكسيكو والسلطات تحذر السكان

السبت، 02 يونيو 2018 01:23 م
فيديو وصور.. محاولات للسيطرة على حريق نيو مكسيكو والسلطات تحذر السكان حريق نيو مكسيكو
كتب: أحمد علوى
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية العديد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة الخاصة بالحريق المروع الذى نشب فى نيو مكسيكو الأمريكية، ويستمر الحريق لليوم الثانى على التوالى بعدما عجزت قوات الإطفاء إخماده تماما منذ اندلاعه فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وحذرت السلطات فى سيمارون الأمريكية السكان من التوجه بالقرب من الحرائق حتى يتم السيطرة التامة عليها، بينما أعلنت أن الأوضاع أجبرتهم على نقل بعض السكان من منازلهم القريبة من أماكن الحريق تجنبا لوقوع إصابات وضحايا.

 

ومن جانبها قالت لورا جونزاليس عضو مجلس قرية سيمارون على فيسبوك "قرية سيمارون لا تزال آمنة واصلوا الصلوات من أجل قريتنا".

وأفاد تحذير على موقع إلكترونى أن الحريق فى مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم احتواؤه بعدما تضاعف حجمه.

 

 

وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

 

 

حريق نيو مكسيكو
حريق نيو مكسيكو

 

تحديد موقع الحريق
تحديد موقع الحريق

 

 
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جانب من الحريق
 
 

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