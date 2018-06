فيديو وصور.. محاولات للسيطرة على حريق نيو مكسيكو والسلطات تحذر السكان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية العديد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة الخاصة بالحريق المروع الذى نشب فى نيو مكسيكو الأمريكية، ويستمر الحريق لليوم الثانى على التوالى بعدما عجزت قوات الإطفاء إخماده تماما منذ اندلاعه فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وحذرت السلطات فى سيمارون الأمريكية السكان من التوجه بالقرب من الحرائق حتى يتم السيطرة التامة عليها، بينما أعلنت أن الأوضاع أجبرتهم على نقل بعض السكان من منازلهم القريبة من أماكن الحريق تجنبا لوقوع إصابات وضحايا.

ومن جانبها قالت لورا جونزاليس عضو مجلس قرية سيمارون على فيسبوك "قرية سيمارون لا تزال آمنة واصلوا الصلوات من أجل قريتنا".

وأفاد تحذير على موقع إلكترونى أن الحريق فى مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم احتواؤه بعدما تضاعف حجمه.

One final look at this monster before sundown. Estimated now at 5,000 acres per @TIDCNews . Worried what tomorrow will bring for Ute Park and the Sangre De Cristos.... #nmwx #nmfire #UteParkFire pic.twitter.com/8UOGckjIBO

وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

The flames are really coming into town now. As you can see, the flames are coming over the crest and the wind is kicking. #UteParkFire pic.twitter.com/WZOjH8kOku