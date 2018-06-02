فيديو.. مواقف إنسانية للرئيس السيسي فى ولايته الأولى

كتب مصطفى يحيى

سلسلة من المشاهد التى تدعو إلى الفخر والاحترام، كانت هى الأبرز خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأت باستقباله للطفل أحمد ياسر مريض السرطان، فى القصر الرئاسى.

كما التقى الرئيس السيسى بمنى السيد الشهيرة بفتاة عربة الإسكندرية، والتى ظهرت فى صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى تسير بعربة محملة بالبضائع بغرض بيعها والتربح منها، ليقوم الرئيس السيسى بدعوة الفتاة إلى مقابلته فى القصر الرئاسى، ومنحها سيارة للعمل عليها، بالإضافة لتكريمها بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ بجائزة الإبداع للشباب.

واستقبل الرئيس الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر، مساهمة منها لدعم الاقتصاد المصرى، وقام الرئيس بتقبيل رأس تلك السيدة المصرية ووجه لها كافة عبارات الشكر والتقدير، على موقفها المحترم اتجاه بلدها.

وغيرها من المواقف الإنسانية التى شهدتها فترة الولاية الأولى للرئيس السيسى، والتى نستعرض بعضها خلال هذا التقرير.