فيديو جراف.. 11 نصيحة لطلاب الثانوية قبل الامتحان لتحقيق النجاح

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح قبل الامتحان لطلابالثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابعيستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:

1. عدم الالتفاف حول الشائعات حتى لا تسيطر على الطالب طاقة سلبية.

2. مراجعة جدول الامتحان والتأكد من مقر اللجنة الامتحان.

3. نظم وقتك من خلال عمل جدول خاص بك بالمراجعة.

4. راجع دروسك بهمة ونشاط وقسم المادة إلى أجزاء.

5. اطلاع على نماذج الامتحان الاسترشادية على موقع الوزارة وأسئلةالكتاب المدرسى.

6.اهتم بصحتك الجسمية ونظافتك الشخصية.

7. لا ترهق نفسك قبل يوم الامتحانات.

8. كن مطمئنًا متفائلاً واضعًا النجاح نصب عينيك.

9. قم بتجهيز الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان.

10. دون بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحانلتذكرها فيما بعد.

11. اترك المحمول فى المنزل لأن وجوده باللجنة يُعرضك للمساءلة.