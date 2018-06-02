فيديو جراف.. السيسي يفتتح فى ولايته الأولى أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط

كتب زكى القاضى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمجلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

وينشر اليوم السابع، فيديو جراف عن مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى، المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط، والتى تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى، لتساعد على القضاء على الفجوة الغذائية فى مجال الأسماك.

وتقام بركة غليون على مساحة 4100 فدان، كما سيضع الرئيس السيسى حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، وستكون مزارع نيلية "البلطى والبورى".

كما يضم المشروع مفرخ أسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبرى، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالى 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، مساحة الحوض "50م،150م، بطاقة إنتاجية 3000 طن أسماك / دورة تقريبا، ومزرعة إنتاج الجمبرى بها 655 حوض تربية مساحة الحوض"50م،50م" والأحواض ذات صرف مركزى ومبطنة بمشمع بولى إيثيلين على الكثافة HDPE بطاقة إنتاجية 2000 طن جمبرى / دورة تقريبا، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوض مساحة الحوض "100م*200م" بطاقة إنتاجية 2000 طن، كما يضم المشروع مركز أبحاث وتطوير وتدريب على 700 م ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحى ووحدة الإرشاد والتدريب، ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك، ومعمل تركيب وجودة الأعلاف.