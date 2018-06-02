فيديو.. الرئيس السيسى: تحقيق تنمية سياسية حقيقية وقبول الآخر شاغلى الأكبر

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة المصرية ستمضى قدما وبثبات نحو تعزيز علاقتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية فى إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها.

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بعد أداء اليمين الدستورية، بمقر مجلس النواب، قبل مغادرته مقر البرلمان، تعتمد فى ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل فى شئونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصرية فى المنطقة.

وتابع الرئيس فى كلمته "مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا وبكل ثرائنا الحضارى وإيمان منى بأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا فإننى اؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلى الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية".