فيديو.. الحوت الأزرق يزور مياه البحر الأحمر فى ظاهرة بيئية فريدة

كتب أيمن رمضان

يعد ظهور الحوت الأزرق فى مياه البحر الأحمر بمنطقة خليج العقبة من الظواهر البيئية الفريدة من نوعها، دفعت فرق الرصد فى محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء لمتابعة رصد الحوت المهدد بالانقراض وتصويره وتتبع تحركاته.

وبحسب الفيديو الذى نشره موقع "العربية نت"، فإن الحوت الذى تم رصده والمعروف بالحوت الأزرق القزم أو "بريفكودا"، هو أحد أنواع الحيتان الزرقاء، ويبلغ طوله نحو 24 مترًا، ويعتبر ظهور هذا النوع من الحيتان فى المنطقة من الظواهر غير المتوقعة والفريدة.

ورجح الخبراء سبب وصوله للبحر الأحمر، إلى كونه قد ضل طريقه أثناء محاولته الوصول إلى مناطق باردة شمالاً.

يعتبر الحوت الأزرق من أكبر الثدييات البحرية الموجودة فى البحار والمحيطات، كما أنه أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر انتشارًا واسعًا فى معظم المحيطات والبحار.